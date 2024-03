Eine Resolution zur Errichtung einer Primärversorgungseinheit (PVE) in der Stadtgemeinde Spittal wurde von der SPÖ in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend eingereicht. Die Mandatare begründeten es damit, dass der Bevölkerung im Bezirk Spittal künftig eine bessere Gesundheitsversorgung geboten werden soll und eine PVE als Ergänzung der bestehenden medizinischen Versorgung aufgebaut werden soll. Mandatar Roland Mathiesl, der den Antrag einbrachte, schilderte, dass in PVE mehrere Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner sowie verschiedene Gesundheits- und Sozialberufe im Team zusammenarbeiten. „Sie haben einen Kassenvertrag mit allen gesetzlichen Krankenversicherungen. Alle Vertragsleistungen können daher kostenlos in Anspruch genommen werden. Mit der Gesetzesänderung, die auf Bundesebene Ende 2023 wirksam wurde, ist es nunmehr auch den Ländern möglich, die Errichtung von PVE aktiv voranzutreiben“, sagte Mathiesl.