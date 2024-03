Die Bauern der Mussen-Alm fühlen sich nach der Erklärung zum Europaschutzgebiet vom Land Kärnten zu wenig ernstgenommen. Die Unterschutzstellung dieser 387 Hektar großen Alm am Eingang des Lesachtales reicht bis in das Jahr 1978 zurück, 1995 ging die Meldung an die Europäische Kommission, 2003 erfolgte die Bestätigung als Natura 2000 Gebiet und danach die Erklärung zum Europaschutzgebiet. Allerdings fehlte der offizielle Beschluss, der im Februar nachgeholt wurde.