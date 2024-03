Die Lienzer Innenstadt hält in der letzten Woche vor Ostern nicht nur zahlreiche attraktiven Angebote parat, es findet mit Unterstützung des Lienzer Stadtmarketings, wieder die Suche nach dem goldenen Osterei statt. Vom 25. bis 30. März stehen in rund 50 teilnehmenden Geschäften dekorative Körbchen mit bunten Ostereiern in den Schaufenstern. In den Nestern liegt auch ein goldenes Ei. Dieses muss gefunden werden. Die Herausforderung dabei ist, dass das Ei täglich seinen Standort wechselt. Wer das goldene Osterei findet, füllt im jeweiligen Geschäft eine Gewinnspielkarte aus, die dort gleich abgeben werden kann.

Unter allen ausgefüllten Karten werden nach Ostern die Gewinner gezogen, die sich über City-Ring-Warengutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro freuen können. Diese sind in über 125 City Ring-Fachgeschäften in der Lienzer Innenstadt einlösbar.