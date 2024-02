Umringt von der Dellacher Naturlandschaft zwischen Draßnitzbach und Mühlbach begann die GHS (Gemeinnützige Hauptgenossenschaft des Siedlerbundes mit Standorten in Innsbruck und Lienz) noch Ende 2022 mit dem Bau einer neuen Wohnanlage. Kürzlich wurde das Projekt bestehend aus zwei Wohnhäusern mit jeweils drei Etagen und insgesamt 24 Wohnungen fertiggestellt und die Schlüssel bei schönstem Wetter feierlich von Bürgermeister Johannes Pirker und GHS-Vorstand Martin Mimm an die neuen Bewohner übergeben. Gesegnet wurde die Anlage von Dechant Josef Allmaier. Auch der Kleinkinderspielplatz wurde bereits am ersten Tag von den Kindern der Anwesenden eingeweiht.

Nachhaltigkeit wurde bei der Errichtung großgeschrieben: Über eine Pelletsanlage werden die Wohneinheiten umweltschonend mit Saugsystem beheizt, die Warmwasseraufbereitung zweckmäßig in jeder Wohnung mittels Wärmetauscher vorgenommen. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Lift für den barrierefreien Zugang zu den Geschoßen.

Aktuell sind 23 der insgesamt 24 Wohneinheiten vergeben. Nur eine Drei-Zimmer-Wohnung ist noch frei. Die Vergabe dieser Wohnung erfolgt durch die Gemeinde Dellach im Drautal. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen samt Carport haben zwischen 50 und 100 Quadratmeter.