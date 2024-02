Bürgermeister Gerhard Köfer gratulierte zu Beginn der Feierlichkeiten am Montag dem Konzern zur Standortwahl Spittal und zeigte sich erfreut über die geschaffenen Arbeitsplätze in dem, neben dem Standort Klagenfurt, einzigen Marktes in Kärnten. Er lobte aber auch den Grundeigentümer Johann Sommeregger, der im Osten der Stadt als Motor für viele Projektideen gilt.

Spartenobmann Sigismund Moerisch betonte die Zufriedenheit der Kunden mit dem vielfältigen Angebot. Angela Wider, Geschäftsführerin und Direktorin der Abteilung Einkauf von Metro Österreich, hob den Brückenschlag zwischen Regionalität und Internationalität im Produktangebot des Marktes hervor. Besondere Wertschätzung erfuhr das Spittaler Team durch die Anwesenheit von Geschäftsführer Thierry Guillon-Verne, der seit 1. Februar die Österreich-Vorstandsposition im Konzern bekleidet.

Viele Gäste waren vor Ort

Standortleiter Stephan Dapoz konnte unter den Gästen auch Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger, Gemeinderätin Evelyn Köfer, Seebodens Bürgermeister Thomas Schäfauer, Starkoch Stefan Lastin (Gamskogelhütte), der die Gäste mit Kärntnernudeln verwöhnte, Olympiasieger Fritz Strobl, Steuerberater Gerald Rainer-Harbach, Notar Erfried Bäck, OBI-Marktleiter Heinz Kuncic, die Hoteliers Peter Sichrovsky (Familienhotel Post), Viktoria Meschik (Hotel Bellevue), Maria Alber (Ferienhotel), Stephanie Aniwanter und Andreas Robinig (Hotel Forelle) die Gastronomen Georg Mathiesl (Almzeithütte), Hubert Rudiferia (Konditorei Rudiferia), Ulrike Kritzer (Gasthof Perauer), Judith Kepe (MamaMia), Corinna Oberreiner (Penkerwirt) und Thomas Gfrerer (Raineralm) begrüßen.