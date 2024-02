„Infolge eines technischen Problems kommt es bis einschließlich Dienstag zur Einstellung der Hochgebirgsbahnen Ankogel“, das vermeldete das Skigebiet Ankogel in Mallnitz am heutigen Montag auf seiner Facebookseite. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt Betriebsleiter Petr Nikl den technischen Defekt: „Es gibt eine Störung bei einem Laufrad, die am Wochenende aufgetreten ist.“

Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren, vorerst bleibt der Betrieb bis einschließlich Dienstag eingestellt. Wie lange die Sperre tatsächlich dauern wird, ist aber noch nicht fixiert. „Sobald wir den Bericht vom Fachservice erhalten, können wir bekannt geben, wann wir wieder starten können“, sagt Nikl. Auch das Gasthaus Hochalmblick ist vorübergehend geschlossen. Alle bereits gekauften Tickets für den Ankogel können an der Kassa für die Nutzung am Mölltaler Gletscher umgebucht werden, heißt es.

Dass die Anlagen am Ankogel dringend sanierungsbedürftig sind, ist bereits seit längerem bekannt. Betrieben werden sie von der slowakischen Tatry-Mountain-Resorts-Gruppe. Das Skigebiet konnte heuer nur durch eine Finanzspritze von Beteiligten aufsperren.