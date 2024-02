„Rettung für die Alpen“, unter diesem Titel widmet sich die ZDF-Doku-Reihe „plan b“ am 24. Februar auch dem Klimaberg Katschberg. Das Team geht von der These aus, dass die Alpen sind nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel, sondern auch ein wichtiger Trinkwasserspeicher sind. Durch Tourismus und Klimawandel sind sie bedroht. Dass sich Tourismus und Naturschutz nicht ausschließen müssen, zeigen Anton Aschbacher und Wolfgang Hinteregger in der Region Katschberg vor. Sie haben den Verein „Klimaberg Katschberg“ ins Leben gerufen, bis 2030 wollen sie klimaneutral sein. Dafür beachten 22 touristische Partnerbetriebe Kriterien, die jedes Jahr neu angepasst werden. Ob grüne Energieversorgung, regionale Speisekarten oder nachhaltige Renovierungsarbeiten.

Pflanzenkohle speichert CO2

„Wir kaufen uns nicht frei mit CO2-Zertifikaten irgendwo auf der Welt, sondern setzen vor Ort Projekte um“, betont Hinteregger gegenüber dem „plan b“-Team. Herzstück dabei ist Pflanzenkohle, die durch das Rösten von Holzpellets entsteht. Angereichert mit Humus wird sie am Katschberg als sogenannte Klimaerde auf Skipisten oder Hochbeeten ausgebracht. Das speichert nicht nur CO2, sondern versorgt die Böden auch mit wichtigen Nährstoffen und Wasser. Ausgestrahlt wird der Beitrag am 24. Februar, um 17.35 Uhr im ZDF.