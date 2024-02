Im Jahr 2021 hat die Marktgemeinde Rennweg ein rund 7000 Quadratmeter großes Grundstück in St. Peter erworben, um es nachhaltig zu entwickeln. In den vergangenen Jahren wurde mittels Bürgerbeteiligungsprozess daran gearbeitet. Kürzlich fand beim Pirkerwirt in St. Peter die Projektpräsentation des Baulandmodells statt.