Es sollte ein Zeichen für die ländliche Bevölkerung sein, sich miteinander zu verbinden und aufzuklären: Die Rede ist von der ersten queeren Podiumsdiskussion, die im Drauforum Oberdrauburg stattfand. Über 30 Teilnehmer waren der Einladung vom Veranstalter, dem Verein Heublumen, nachgekommen. Auch Oberdrauburgs Bürgermeister Stefan Brandstätter sprach in seiner Begrüßungsrede davon, dass „Oberdrauburg eine liberale Gemeinde ist, in der alle Meinungen und Anliegen gehört werden sollen“.

Drei „Speaker“ wurden eingeladen. Anna-Maria Schuster, Mitglied des Vereins Queer Klagenfurt und Landesvorsitzende der SoHo Kärnten, Heublumen-Vorstandsmitglied Oskar Saitz und die Dragqueen Gigi LaPajette teilten ihre Erfahrungen, Eindrücke und Geschichten mit dem Publikum und standen im zweiten Teil für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

So wurde etwa über Themen wie “Wie unterstützt man queere Menschen am Land“ und „Warum ist die Sichtbarkeit von LGBTQIA+ Themen besonders in kleineren Gemeinden wichtig” gesprochen. „Der QueerTalk war ein voller Erfolg. Wir haben viele verschiedene Menschen aus der Umgebung zusammengebracht. Die Veranstaltung ist die perfekte Möglichkeit, zu informieren und Vorurteile abzubauen“, teilt Heublumen-Pressesprecher und Moderator Sebastian Brandstätter mit.