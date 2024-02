Regelmäßig veranstalten die Paralympioniken und Freunde Wolfgang „Radlwolf“ Dabernig und Michael Kurz aus Kötschach-Mauthen ihre Charity-Veranstaltung „Bewegung für den guten Zweck“. Den Erlös spenden sie an Projekte und Menschen mit Beeinträchtigungen aus der Region. 11.844 Euro kamen bei ihrer letzten Veranstaltung im September 2023 zusammen. Einen Teil des Geldes übergaben sie kürzlich an den vierjährigen Felix aus Oberdorf am Weißensee.

Felix ist motorisch schwer eingeschränkt und leidet an einer Zerebralparese. Dabei handelt es sich um einen Gehirnschaden, der bei ihm durch eine kurze Mangelversorgung im Mutterleib entstanden ist. „Durch sehr engmaschige Therapien, Reha Aufenthalte und Unterstützung von allen Seiten macht Felix zum Glück sehr tolle Fortschritte. Seit letztem Sommer kann er auf seinen Rollator verzichten und ganz alleine, ohne Hilfsmittel, kürzere Strecken gehen“, sagt seine Mutter Raphaela Billmaier.

Ein spezielles Therapiefahrrad

Seit längerem wünscht sich Felix ein Fahrrad. Weil er seine Balance nicht so gut halten kann und nicht so „leichtfüßig“ ist, ist er auf ein Therapiefahrrad angewiesen. Mit ihrer Spende konnten die beiden Paralympioniken diesen Herzenswunsch erfüllen.