Die Gedanken vieler Lieser- und Maltataler sind derzeit bei Gilbert Kohlhuber. Sie unterstützen eine Spendenaktion, die von seinem Cousin Franz Kohlhuber am Wochenende initiiert wurde. Der 31-jährige Koch und Pächter des Gasthofs Alte Post in Gmünd stürzte am 14. Juni des Vorjahres ab, als er ein Kind aus einer Kletterwand retten wollte. Als angehender Bergretter war er mit einem siebenjährigen Buben in einem Klettergarten in Malta. Beim Durchführen von Kletterübungen bekam das Kind Angst und konnte sich nicht mehr abseilen.

Von den Schultern abwärts gelähmt

Der Liesertaler versuchte sich gemeinsam mit dem Bub abzuseilen. Dabei stürzten die beiden etwa acht Meter im freien Fall ab. „Bei der Rettungsaktion hielt er den Jungen bis zum Aufprall fest, wodurch er ihm vermutlich das Leben rettete. Mit leichten Verletzungen konnte das Kind das Krankenhaus bereits nach wenigen Tagen wieder wohlauf verlassen. Gilbert selbst hingegen erlitt eine schwerwiegende Verletzung, die ihn von den Schultern abwärts querschnittsgelähmt zurückließ“, schildert sein Cousin im Begleitschreiben zum Spendenaufruf.

„Die finanzielle Unterstützung benötigt Gilbert für den barrierefreien Hausumbau, ein wesentlicher Bestandteil wird ein Außenlift sein, der es ihm ermöglicht, ein selbstständiges Leben in seiner Wohnung zu führen. Dieser Lift wird nicht nur seine Bewegungsfreiheit erweitern, sondern auch seine Lebensqualität verbessern“, schildert Franz Kohlhuber, der seinen Cousin dafür bewundert, dass er so viel Kampfgeist an den Tag legt. „Seine große Leidenschaft ist sein Beruf. Er möchte wieder so weit kommen, dass er einen Rollstuhl mit seinen Händen bewegen und sie wieder zum Kochen einsetzen kann.“

Lindenhof veranstaltet Charity-Dinner

Als Koch hat Gilbert Kohlhuber auch einen maßgeblichen Beitrag zum Aufbau des Gasthofs Lindenhof in Millstatt geleistet. Die Gastronomen Elisabeth und Michael Berndl werden daher für ihn ein Charity-Dinner ausrichten. „Wir haben den 6. April dafür ins Auge gefasst. Gilbert hat als junger Koch begonnen und sich zum Küchenchef im Lindenhof hinaufgearbeitet. Wir haben ihm viel zu verdanken, jetzt möchten wir ihm etwas zurückgeben“, schildert Michael Berndl.

Michael und Elisabeth Berndl organisieren ein Charity-Dinner im Lindenhof © Gert Perauer/Romantik SPA Hotel Seefischer

Das Menü soll nach den Wünschen von Gilbert Kohlhuber zusammengestellt werden: „Ihm zu Ehren wollen wir seine Lieblingsgerichte auftischen“, betont Berndl. Über rund 120 Sitzplätze verfügt das Lokal, die Berndls freuen sich über rege Teilnahme. Tagsüber wird zusätzlich eine Spendenbox aufgestellt. Auch in der Kramerhütte am Maltaberg steht derzeit eine Spendenbox bereit.

Bergretter helfen ebenfalls

Kohlhubers Kollegen von der Bergrettung Lieser- und Maltatal wollen ebenfalls helfen. „Wir veranstalten am 16. März in Schönfeld einen Charity-Skitourenlauf auf den Schilchernock. Das Startgeld kommt Gilbert, der sich bei uns in der Ausbildung zum Bergretter befunden hatte, zugute. Die Startnummernvergabe erfolgt ab 9 Uhr, Start ist um 10.15 Uhr“, sagt Ortsstellenleiter Johannes Stoxreiter, der ebenfalls voller Bewunderung dafür ist, „wie tapfer sich Gilbert zurück ins Leben kämpft“. Zurzeit hilft ihm dabei das Team der Rehabilitationsklinik Tobelbad in der Steiermark.