Der Regen am Wochenende hat Eismeister Norbert Jank nicht aus der Bahn geworfen. „Es wurde alles so vorbereitet, dass das Wasser von der Eisfläche abfließen konnte. Die Minustemperaturen in den Nächten tragen dazu bei, dass derzeit optimale Bedingungen herrschen“, sagt Jank. Das rund zwei Zentimeter dicke Schneeeis hat er abgehobelt, „jetzt kommt rund 35 Zentimeter dickes, schwarzes Eis zum Vorschein“. „Die Sportler sind alle sehr begeistert, das Eis ist glatt und gut zu befahren, außerdem stehen Hockeyplätze zur Verfügung“, sagt Jank, der damit rechnet, dass es auch kommende Woche zum Start der dritten Semesterferien-Woche noch gut zum Eislaufen gehen wird.

Keine Verbindung zwischen Ost- und Westufer

Auch das Ostufer des Weißensees, das von der Gemeinde Stockenboi aus erreichbar ist, wurde Anfang Februar für Eisläufer freigegeben. Eine Verbindung zwischen dem Ost- und Westufer gibt es aktuell nicht. Tägliche Infos zum Eislaufbetrieb erhält man hier: