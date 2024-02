Aufgrund der schlechten Wetterprognose für die nächsten Tage wird das für Samstag geplante Konzert „Wise on Ice“ mit Instrumenten aus Eis vorverlegt. Neuer Termin ist heute, Donnerstag, ab 20 Uhr. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. Die Zuschauer erwartet ein Konzert mit Instrumenten aus Eis mit dem international bekannten norwegischen Künstler Terje Isungset und seinen Musikern. Treffpunkt ist um 20 Uhr beim Weissensee Haus in Techendorf, danach folgt ein gemeinsamer Fußmarsch zum Konzertgelände auf dem Natureis mitten am See. Die Veranstaltung ist ausverkauft.