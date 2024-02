Am Mittwoch sorgte Christian Redls Weltrekordversuch am Weißensee für Aufsehen. Unter dem Eis des weitläufigsten Natureisplatzes der Alpen legte er 75 Meter in 1,03 Minuten zurück. Der 47-jährige Freitaucher kann bereits auf elf Weltrekorde zurückblicken und wollte seine Erfolgsgeschichte nun dort weiterführen, wo sie vor 21 Jahren mit seinem ersten Weltrekordtitel begann. Mit einer Monoflosse und nur mit einer Badehose bekleidet, wollte er sich einen weiteren Rekord im Streckentauchen sichern. Per Aussendung wurde daraufhin ein neuer Weltrekord verkündet.