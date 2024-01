Regen, Schnee und teilweise Plusgrade in der Nacht haben den Eislaufbetrieb am Weissensee am Wochenende nicht möglich gemacht. Eismeister Norbert Jank ist es aber wieder gelungen, die 3,5 Kilometer lange Rundbahn für heute, Montag, freizugeben. „Es ist erfreulich, dass trotz der schlechten Tage die Rundbahn wieder befahren werden kann. Eislaufen ist ab sofort möglich“, sagt Jank. Auch Eisstockschießen ist wieder möglich, nur die Eishockeyplätze bleiben vorerst gesperrt, bis das Eis wieder anzieht. Die Einstiegsstellen sind nach wie vor beim Camping Müller in Praditz und auf der Seewiese (Tschatscheleria). Absperrungen und Hinweisschilder sind zu beachten, das Nordufer ist zu meiden. Das Tagesticket kostet acht Euro.

Für die Elf-Städtetour, die vom 20. Jänner bis 3. Februar über die Bühne gehen wird, will Jank noch keine genaue Prognose abgeben. Die Zeichen stehen aber gut. „Wenn es die nächsten Tage kalt bleibt, ist das kein Problem.“