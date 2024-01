Gabriele Fleißner aus Mörtschach richtet einen Hilferuf an ihre Facebook-Freunde. Stella, der Hofhund der Familie ist am Silvesterabend, wahrscheinlich wegen eines Feuerwerks, in der Ortschaft Asten weggelaufen. „Wir haben die Hündin noch in der Silvesternacht lange gesucht, aber erfolglos. Da wir sie in der Asten nicht finden können, denken wir, dass sie vielleicht jemand auf der Großkirchheimer Seite oder auch in Mörtschach gesehen hat“, sagt Fleißner. Der neunjährige Berner Sennenhund war am Silvesternachmittag auf dem Hofareal unterwegs, da wurden bereits die ersten Raketen geschossen. „Da wir wissen, dass sie darauf sehr ängstlich reagiert, wollten wir sie ins Haus holen, aber da war sie schon weg. Wir hoffen, dass sie jemand sieht und direkt mit uns Kontakt aufnimmt“, so Fleißner weiter. Sie ist unter der Telefonnummer 0676-612 93 61 erreichbar.

Für Stella ist übrigens ein Finderlohn von 500 Euro ausgeschrieben.