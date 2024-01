Der heurige Winter kommt nicht in die Gänge. Schneemangel und Tauwetter setzen vor allem den kleinen Skiliften in Oberkärnten zu. Aktuell steht etwa der Skilift in Baldramsdorf still. „Wir wollten nach einer kurzen wetterbedingten Pause eigentlich heute wieder aufsperren, aber die Piste ist vom Regen zu sehr aufgeweicht“, schildert Gerhard Feichter, Obmann vom Skiclub Baldramsdorf-Goldeck. Jetzt hoffe man auf Schnee und Kälte. „Dann können wir eventuell nächste Woche wieder aufsperren, wenn der Kindergartenskikurs beginnt.“

Ebenfalls geschlossen ist seit einigen Tagen auch der Skilift in Mühldorf. „Es war zu warm, es hat uns die ganze Piste weggeschwemmt“, sagt Betriebsleiter Erich Dertnig. Skikurse mussten abgesagt werden. Wann der Lift wieder in Betrieb gehen kann ist fraglich.

„Nichts geht mehr“ heißt es auch beim Zenitzen- und Mitteldorflift im Mölltal. „Wir konnten erst heute wieder mit der Beschneiung beim Zenitzenlift beginnen und werden wohl erst wieder frühestens am Wochenende aufsperren können“, heißt es vonseiten der Marktgemeinde Winklern.

Hingegen weiterhin geöffnet hat der Skilift in Dellach im Drautal. „Es ist zwar grenzwertig, aber es geht noch“, sagt Anton Obernosterer, Obmannstellvertreter vom WSV Dellach. Nach einer kurzen Pause wieder geöffnet hat der Griminitzen-Lift in Kirchbach.