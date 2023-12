Am Mittwoch fuhr eine 45-jährige Urlauberin aus den Niederlanden gegen 11.25 Uhr mit ihren Skiern auf der Tröglabfahrt im Skigebiet Nassfeld nach unten, als plötzlich ein männlicher Skifahrer von hinten kommend mit ihr kollidiert sei. Die 45-Jährige kam daraufhin zu Sturz und musste mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber ARA 3 in das Landeskrankenhaus Villach geflogen werden. Der unbekannte männliche Schifahrer, circa 190 Zentimeter groß und schwarzes Skioutfit, fuhr weiter und konnte trotz Fahndung bis dato nicht ausgeforscht werden.

Von Liftsessel gerammt

Ebenfalls am Mittwoch gegen 11 Uhr wollte eine 51-jährige tschechische Schifahrerin mit dem Alteck 4-er-Sessellift im Schigebiet Mölltaler Gletscher bergwärts fahren. Beim Anstellen am sogenannten „Zustiegseinteiler“ konnte dieser vom Anpressdruck der dort anstehenden Skifahrer aus unbekannter Ursache geöffnet werden, wobei die 51-Jährige am halb geöffneten Balken vorbeifahren und auf das Förderband rutschen konnte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Liftsessel in die Liftstation ein und rammte die Skifahrerin seitwärts, wodurch diese nach links auf die Gummimatte geschleudert und unbestimmten Grades verletzt wurde. Die Tschechin wurde von der Pistenrettung geborgen und begab sich ins Krankenhaus Spittal.