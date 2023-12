Die Soma-Sozialmärkte sind für viele Kärntner eine unverzichtbare Stütze. Durch die Teuerung steigt die Zahl der Betroffenen und der Bedarf an Lebensmitteln in den Sozialmärkten besonders an. Da die Warenspenden für Sozialmärkte und armutsgefährdete Menschen weniger werden, ist es für die Plattform „Soziales Herz“, welche während der Corona-Krise gegründet wurde, oberstes Bestreben unbürokratisch und schnell zu helfen, um die Sozialmärkte mit zusätzlichen Lebens– und Hygieneartikeln auszustatten.

Die engagierten Jugendlichen Bianca Wölscher, Adrian Hartl, Hans-Peter Kurz sowie Manuel Pirker stellten sich in den Dienst der guten Sache gestellt und sammelten eine große Menge an Lebens- und Hygieneartikeln für das Projekt „Soziales Herz“. Die gesammelten Artikel wurden von FPÖ-Stadtrat Christoph Staudacher und Tina Angela Berger, den Gründern der Plattform „Soziales Herz“ im Spittaler Sozialmarkt übergeben.