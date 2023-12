Vizebürgermeisterin Hildegard Schwaiger und die Firma Hasslacher Noritec Holzindustrie haben dieses Jahr ein inspirierendes Lehrlingsprojekt in der Holzverarbeitung für den Standort Stall ins Leben gerufen. Es wurde eine gemütliche Gartenbank aus Lärchenholz gefertigt, an der die Jugendlichen viele Stunden gearbeitet haben. Ein sehr gelungenes Weihnachtsgeschenk, welches am 11. Dezember von Frau Vizebürgermeisterin Schwaiger, Geschäftsführer Andreas Weichsler und Betriebsleiter Robert Tschernutter offiziell an das Haus St. Laurentius übergeben wurde. Die Bank ist wunderschön gearbeitet und wird im Haus St. Laurentius vielen Menschen Freude bereiten.