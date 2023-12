Der Bezirksverband für Bienenzucht Spittal hat zur diesjährigen Ambrosiusfeier in Kaning eingeladen. Der Bienenzuchtverein Radenthein und Umgebung, unter der Führung des Obmannes Hans Briggl, hat diese Feier organisiert. Dabei wurde der Gottesdienst in der Pfarrkirche in Kaning abgehalten.

Pfarrer Krzysztof Jan Miera und der Obmann des organisierenden Vereines, Hans Briggl, konnten neben den Imkerinnen und Imkern, aus allen Tälern des Bezirkes Spittal auch den Bezirksobmann Johann Zmölnig in der Kirche begrüßen. Sehr eindrucksvoll wurde durch den Pfarrer und Briggl auf das Wirken und Schaffen des Hl. Ambrosius eingegangen. Musikalisch wurde die Ambrosiusfeier durch das gemischte Quartett Kaning sehr eindrucksvoll und gefühlvoll umrahmt.

Geschenke und Honiglikör

Hans Briggl hat sich die Mühe gemacht und extra für diese Veranstaltung eine sehr schöne und große Ambrosius-Statue aus Bienenwachs gegossen. Es handelt sich dabei um ein wahres Kunstwerk. Dieses wurde im Rahmen der Messe gesegnet. Fleißige Mitglieder des Vereines haben kleine Geschenke im Vorfeld der Veranstaltung hergestellt und nach dem Gottesdienst den Besuchern übergeben. Selbstgemachter Honiglikör wurde ebenfalls verabreicht.

Nach dem Besuch des Gottesdienstes ging es zum angrenzenden Gasthaus Unterwirt in Kaning. Neben den anschließenden Mittagstisch wurde in erster Linie über die Imkerei fachlich und ausgiebig diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht .Der 07. Dezember ist der Tag des Hl. Ambrosius. Als Dank für den Eintrag der Bienen im abgelaufenen Jahr bringen dabei die Imkerinnen und Imker Honig als Spende mit in die Kirche. Diese Spende wird im Regelfall an karitative Organisationen weitergegeben.