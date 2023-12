Dem diesjährigen Motto „EinSTIMMung“ beim Spittaler Adventsingen in der Stadtpfarrkirche Spittal wurden der Singkreis Porcia und das Brass Ensembles des Musikvereins der Trachtenkapelle Molzbichl überaus gerecht. Chorleiter Bernhard Wolfsgruber und Brassensemble-Leiter Christoph Milchelitsch setzten auf alpenländische Advent- und Weihnachtslieder und erreichten mit Altbewährtem und Traditionellem die Herzen des Publikums am dritten Adventwochenende. Heitere und nachdenkliche Texte steuerten die Chormitglieder Hemma Aschenwald und Johannes Zlattinger bei. Unter den rund 400 Besuchern befanden sich neben einer kleinen Delegation aus Südtirol auch Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger, Juwelierin Susanne Brigola mit Ehemann Martin, die Elektrohändler Hans und Ingrid More sowie Gründungschorleiter Hellmuth Drewes mit Gattin Gerlinde.