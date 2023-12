Der „Stille Advent“ hielt am Sonntagnachmittag in die Stadtpfarrkirche Spittal Einzug. Kammersänger Helmut Wildhaber, der von Isabelle Hassler an der Harfe begleitet wurde, stimmte zu Beginn das „Ave Maria“ ein. Dechant Ernst Windbichler las aus weihnachtlichen Texten und führte durch das Programm. Die Zuhörer lauschten den Liedern des Quartetts Mundart mit Franz Mörtel, Marianne Wienerroither-Mc Ardle, Gerald Karnel, unter der Leitung von Petra Schnabel-Kuglitsch. Unter den Mitwirkenden war auch der Männergesangsverein Kaning mit Chorleiterin Eva-Maria Winkler und Obmann Reinhard Winkler. Die Organisatoren Wolfgang König und Richi Di Bernardo sammelten beim Konzert auch für „Kärntner in Not“, die Hilfsaktion der Kleinen Zeitung.

Die Zuhörer in der Stadtpfarrkirche Spittal wurden auf Weihnachten eingestimmt © DOMINIK OBERWINKLER