Wer hinter der Unterschriftenliste steht, die seit dem Wochenende in sozialen Medien geteilt wird, war nicht zu eruieren. Jedenfalls wird die Bevölkerung der Pfarren Obervellach, Flattach, Mallnitz und Teuchl die Möglichkeit angeboten, sich per Unterschrift für den Verbleib von Dechant und Pfarrer Johannes Pichler in Obervellach auszusprechen. Bürgermeister Arnold Klammer wandte sich ebenfalls via Facebook an die Obervellacherinnen und Obervellacher. „Weil so viel in den sozialen Medien – und auch sonst überall – über unseren Dechant Johannes Pichler verbreitet wird, möchte ich nun etwas klärend kundtun. Nach zwei Vieraugen-Gesprächen mit Dechant Pichler, der mir seine erschütternden Erlebnisse und die Situation geschildert hat, habe ich um einen Termin beim Generalvikar der Diözese für nächste Woche ersucht. Einen Termin soll ich am Montag vom Ordinariat bekommen“, schreibt Klammer.