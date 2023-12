Um die Finanzen der Stadtgemeinde Spittal ist es - positiv ausgedrückt - schon einmal besser gestanden. Im Budgetvoranschlag für 2024 klafft mit einem Minus von 3,8 Millionen Euro ein großes Loch. Um die Gemeindekassa etwas aufzufüllen, wurde am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung eine Erhöhung der Parktarife beschlossen. Konkret betroffen sind Anrainerparkkarten, die künftig 151 Euro statt bisher 81 Euro kosten werden. Auch die Firmenserviceparkkarten werden um 20 Prozent teurer, sie kosten statt bisher 450 Euro nun 540 Euro. „Bei beiden Varianten von Parkkarten sind die Tarife jahrelang unverändert geblieben und diese sind im Vergleich zu anderen Städten äußerst gering anzusehen“, begründete Gemeinderätin Andrea Penker (SPÖ) in ihrem Bericht. Auch die Tarife für Wochen- und Monatskarten werden um 20 Prozent wertangepasst. Zudem soll die Parkraumüberwachung für die rund 550 gebührenpflichtigen Parkplätze in der Stadt verstärkt werden.