In den letzten Jahren wurde die Krippe, welche in der Kirche von Obermillstatt in der Weihnachtszeit von Adventanfang bis Maria Lichtmess präsentiert wird, sorgfältig und in Kleinarbeit „renoviert“. Die Krippe, welche bereits 1876 für 180 Gulden angekauft wurde, stellt mithilfe von 92 Figuren unterschiedliche religiöse und biblische Szenen dar, wie beispielsweise den Besuch Jesu im Tempel, die Verkündung, die Anbetung von den Hirten, die drei Weisen und das bürgerliche Leben in Bethlehem. Wer die Krippenfiguren hergestellt und der Pfarre verkauft hat, geht aus den Archiven der Pfarre und der Diözese nicht hervor. Im Rahmen von Nachforschungen der Pfarre wurden nun jedoch andere Details rund um die geschichtliche und symbolträchtige Besonderheit der Obermillstätter Krippe bekannt.

Die Krippenfiguren wurden immer wieder erneuert © KK/PRIVAT

Auf der Suche nach fehlenden Figuren

So berichten einige Dorfbewohner, dass die Krippe ursprünglich noch größer war und sich einige Figuren noch im Besitz von Familien in der Pfarrgemeinde befinden. Einwohner waren es auch, welche die Krippengestaltung, unter anderem die Unterkonstruktion, im Laufe der Jahre immer wieder erneuert und erweitert haben. Die Köpfe und Hände der Figuren wurden aus Hartwachs gefertigt, die Details sind auf ein Handarbeitsverfahren zurückzuführen, welches nur noch in einzelnen Klöstern und von Spezial-Unternehmen durchgeführt wird. Für ältere europäische Krippendarstellungen ist zudem die Darstellung von unterschiedlichen Kulturen in Form von Figuren sehr selten.

Die teilweise sehr stark beschädigten Figuren wurden 2020 und 2021 von Waltraud Zauchner und Sepp Oberzaucher in Handarbeit erneuert. Seit 2021 sind alle Krippenfiguren und Häuser restauriert. Um die Geschichte der Krippe weiterhin zu ehren, wird aktuell die Suche nach der Heiligen Familie wieder aufgenommen. So gilt es fehlende Krippenfiguren zurückzugewinnen, oder nachbauen zu lassen.