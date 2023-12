Noch auf der Suche nach Geschenken oder weihnachtlicher Dekoration? Beim Kunsthandwerksmarkt im Schloss Lodron in Gmünd gibt es noch an zwei Wochenenden Unikate aus Holz, Stein und Keramik, Schmuck, bäuerliche Produkte, Strick-, Näh- und Häkelarbeiten, Krippenfiguren und vieles mehr zu kaufen. Organisiert wurde der Adventmarkt, an dem rund 50 Aussteller aus der Region teilnehmen, vom Kreativkreis Gmünd unter Obmann Markus Schiffer.

Eine zauberhafte Idee ist das Christkindl-Postkastl im Eingangsbereich des Schlosses. Renate Pließnig und Edith Florian helfen dem Christkind beim Schreiben der Briefe an Kinder, aber auch an Erwachsene. Im Innenhof des Schlosses sorgen Standler für das leibliche Wohl der Besucher, dort gibt es an den Öffnungstagen zwischen 15.30 und 18.30 Uhr auch verschiedene Konzerte. Die Goldhaubenfrauen laden wieder zur Krippenausstellung in die Altstadtgalerie. Wer Lust auf den Advent in der Künstlerstadt bekommen hat, hat am 8., 9., 10., 16. und 17. Dezember, jeweils von 10 bis 19 Uhr noch die Gelegenheit, in zu besuchen.