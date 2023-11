Ende November starten wieder die Weihnachts- und Christkindl-Märkte.

Es gibt wieder Ausstellungen, den Besuch vom Nikolaus, Weihnachts-Musik und Punsch.

Heuer gibt es zum 1. Mal den Berg-Advent in Mallnitz.

Das Motto ist: „Advent wie in der Kindheit, Advent wie damals“.

Der Markt ist ab 1. Dezember immer am Freitag, Samstag und Sonntag.

Es gibt dort auch eine Vorlese-Stube, eine Wichtel-Werkstatt und eine Lama-Wanderung.

Krippe in Obervellach

In Obervellach wird endlich die alte Krippe hergerichtet.

Die Krippen-Figuren können ab 30. November immer Donnerstag ab 17 Uhr angeschaut werden.

Man kann sie am Haupt-Platz in Obervellach anschauen.

In Millstatt gibt es den Licht-Weg.

Dieser ist 2,3 Kilometer lang.

Dort kann man Wünsche aufgeben.

Advent am Katschberg

Heuer gibt es wieder den Katschberger Advent-Weg.

Dieser ist ein Rund-Weg mit vielen Liedern und Geschichten.

Die Strecke ist beleuchtet.

In Gmünd gibt es den Advent-Markt im Schloss Lodron.

Ab dem 1. Dezember ab 19 Uhr gibt es dort Workshops, Märchen-Stunden und Kinder-Schminken.

In Bad Kleinkirchheim gibt es das Winter-Dorf.

Im Park gegenüber der Therme St. Kathrein gibt es jeden Dezember-Samstag einen Weihnachts-Markt.

Dieser findet immer von 16 bis 10 Uhr statt.

Im Dezember gibt es außerdem jeden Freitag von 17 bis 18:30 Uhr eine Fackel-Wanderung.

Viele Advent-Veranstaltungen

Es gibt ein vielseitiges Programm.

Das Weihnachts-Dorf im Schlosspark Porcia in Spittal gibt es bis zum 23. Dezember.

Am 2. Dezember gibt es in der Innen-Stadt um 18:30 Uhr einen Krampus-Lauf.

Am 16. Dezember gibt es auch einen Lebkuchenhäuser-Bau in der Himmels-Werkstatt.

Anna und Elsa vom Film „Die Eiskönigin“ kommen am 14. Dezember um 14 Uhr nach Spittal.

Ganz neu ist der Weihnachts-Spaziergang mit Martin Shinagl.

Shinagl nimmt am 17. und 21. Dezember die Besucher zu einer Reise durch das winterliche Spittal mit.

Auf Schloss Greifenburg gibt es ein Weihnachts-Programm mit Handwerkern und Musikern aus der Region.

Dieses findet am 3. Dezember von 11 bis 18 Uhr statt.

Auch Maroni und Glühwein gibt es im Fest-Saal vom Schloss.

In Radenthein und Döbriach

Am 1. Dezember findet um 15 Uhr der Advent-Auftakt am Raiffeisenbank-Platz in Radenthein statt.

Dort gibt es ein Programm mit Musik und Foto-Stationen.

Am 22. Dezember machen die Kinder dort Bilder mit Engeln.

Es gibt auch einen Treff-Punkt für Räucher-Wanderungen.

Die Räucher-Wanderungen gibt es zu verschiedenen Themen.

Der Treff-Punkt ist der Fischer-Park in Döbriach.

Am 3. und 10. Dezember sowie am 5. Jänner um 16 Uhr kann man sich dort auf den Winter einstimmen.

Es gibt dort Musik und Schauspiel.

Am 10. Dezember kommt der Nikolaus mit dem Ruder-Boot nach Döbriach.

Am 17. Dezember gibt es den beliebten Glöcklerlauf in Döbriach.

Dieser startet beim Sagamundo.

Es gibt auch die Tradition der Raunächte.

Viele Advent-Märkte

Am 2. Dezember wird das Weihnachts-Dorf in Rothenthurn eröffnet.

Dort kann man an den 4 Advent-Sonntagen am Sportplatz Weihnachts-Geschenke kaufen.

Auch in Mühldorf kann man im Pfarrhof am 26. November Mitbringsel kaufen.

Am 9. Dezember gibt es den Kremser Advent.

Dieser findet ab 15 Uhr auf dem Dorf-Platz in Eisentratten statt.

Den Irschner Weihnachts-Basar gibt es am 3. Dezember.

Die Besucher erwarten dort selbstgemachte Weihnachts-Dekorationen und Kekse.

Am 26. Dezember gibt es um 14 Uhr den Advent-Markt am Hauptplatz in Seeboden.

Auch in Hermagor weihnachtet es schon.

Dort wird ab der zweiten Advent-Woche am Hauptplatz zum Advent-Markt geladen. Der Advent-Markt ist immer Freitag und Samstag.

In Kötschach- Mauthen gibt es an zwei Advent-Wochenenden Markt-Stände am Platz vor dem Gailtaler Dom.

Dort gibt es traditionelles Handwerk.

Das sind die Termine der Weihnachts-Märkte:

Mallnitzer Berg-Advent: 1.12 bis 3.12., 8.12. bis 10.12., 15.12 bis 17.12 und 22.12. bis 23.12. Freitag 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Advent-Markt in Obervellach: 30.11., 7.12., 14.12. und 21.12. jeweils von 17 bis 22 Uhr

Advent in Millstatt (Lichtweg): 2.12.bis 6.1. Wunsch-Schiffe: Advent-Sonntage von 15 bis 19 Uhr

Gmünd Schloss Lodron: Die Eröffnung findet am 1.12 um 19 Uhr statt. Es gibt auch weitere Termine: 2.12., 3.12., 8.12., 9,12., 10.12., 16.12., 17.12. jeweils von 10 bis 19 Uhr

Winter-Dorf Bad Kleinkirchheim: 2.12., 9.12., 16.12., 23.12. jeweils von 16 bis 20 Uhr

Fackel-Wanderungen: 1.12., 8.12., 15.12., 22.12. jeweils von 17 bis 18:30 Uhr

Weihnachts-Markt Spittal: Schmankerl und Punsch Montag bis Sonntag 12 bis 21 Uhr,

Freitag und Samstag 12 bis 22 Uhr, Handwerk: Montag bis Sonntag 12 bis 19 Uhr, Weihnachts-Spaziergang: 17.12, 21.12., 17:30 Uhr Treff-Punkt Weihnachts-Markt

Schloss Greifenburg: 3.12., 11 bis 18 Uhr

Radenthein: Raiffeisenbank Platz Advent-Auftakt: 1.12. 15 Uhr, Christkind: 22.12. um 17 Uhr

Döbriach: Räucher-Wanderungen: 3.12., 10.12., 5.1. jeweils 16 Uhr, Ankunft Nikolaus: 10.12., Glöcklerlauf 17.12.

Rothenthurner Weihnachts-Dorf: 2.12. 9.12., 16.12., 23.12. immer ab 16 Uhr

Kremser Advent: 9. Dezember ab 15 Uhr am Dorf-Platz in Eisentratten

Irschner Weihnachts-Basar: 3.12., 9:30 bis 15 Uhr im Bärenwappensaal in Irschen, Gasthof Dorfwirt

Advent-Markt Hermagor: 8.12., 15.12, 22.12. jeweils von 15 bis 20 Uhr, 9.12., 16.12., 23.12 jeweils von 10 bis 18 Uhr

Advent-Markt Kötschach-Mauthen: 4.12. von 15 bis 20:30 Uhr, 5.12. 13 bis 18 Uhr, 18.12. 15 bis 20 Uhr 30, 19.12. 13 bis 19 Uhr