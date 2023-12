Diese Schau ist wirklich etwas Besonderes: Es kommt nicht so oft vor, dass man rund 150 Krippen an einem Ort bestaunen kann. Das Museum für Volkskultur im Schloss Porcia mit Direktor Hartmut Prasch hat dieses kleine Weihnachtswunder heuer zustande gebracht. „Erstmals seit 2004 haben wir wieder die Papierkrippen in Spittal, die der Steirer Günther Hösele mit seiner Frau Christa gesammelt hat“, schildert Prasch. Es handelt sich dabei mit 102 Stück um die vermutlich weltweit größte Sammlung an Papierkrippen. Die kleinste hat nur zwölf Figuren, die größte über 600. „Das Ehepaar Hösele reiste mit ihren Krippen persönlich an, stellte sie auf und dekorierte sie auch“, erklärt Prasch. Auch wenn die Papierkrippen-Ausstellung, die über das gesamte zweite Obergeschoss im Museum verteilt ist, heuer besonders hell strahlt, so kommen Bewunderer der traditionellen Krippen auch auf ihre Kosten.