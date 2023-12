In den vergangenen Wochen stand bei den Großglockner Bergbahnen (GBT) aufgrund der wirtschaftlich herausfordernden Situation eine Stilllegung von Skigebietsteilen und betriebspflichtigen Bahnen im Raum. Die GBT mussten daher betriebswirtschaftlich vorsorglich und rechtlich vorgeschrieben ein Ansuchen beim zuständigen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität einbringen, um die Betriebspflicht für die Tunnel- und Fleissbahn auszusetzen. Derzeit läuft die Prüfung durch das Ministerium, ein Ergebnis ist in den nächsten Tagen zu erwarten.

Unabhängig von der Entscheidung des Ministeriums haben die Gesellschafter der Großglockner Bergbahnen am Donnerstag im Sinne der Bergbahnen und der Region Oberkärnten beschlossen, die Tunnel- und Fleissbahn auch diesen Winter in Betrieb zu nehmen. „Einem positiven Start in die Wintersaison mit 15. Dezember steht damit nichts mehr im Wege.“

„Gäste müssen sich auf attraktive Lifte verlassen können“

Ein wichtiges Signal für diese Entscheidung setzte der Landesrat Sebastian Schuschnig mit seiner Initiative, alle Beteiligten zu einem Seilbahngipfel an einen Tisch zu holen. „Wir haben positive Gespräche geführt, um eine gemeinsame Lösung für die Region und das Unternehmen in dieser Saison zu finden. Vor allem müssen sich unsere Urlaubsgäste und der Tourismus auf ein attraktives Liftangebot verlassen können, welches die GBT nun zur Verfügung stellt. Denn die Buchungslage für den Winter ist positiv und zeigt das Potenzial dieses beliebten Schigebiets“, betont Tourismuslandesrat Schuschnig im Anschluss an den von ihm eingeladenen Gespräch in der Kärntner Landesregierung. Neben den Eigentümern und Betreibern der Bergbahnen nahmen auch die Gemeinde und Vertreter des örtlichen Tourismus teil.