Von 15 bis 21.30 Uhr fährt am 8. Dezember ein gratis Shuttle zwischen Bad Kleinkirchheim und Millstatt, um Besucher die Anreise zum Kirchheimer Advents und zu den Licht-Blicken im Advent in Millstatt zu erleichtern. Das sogenannte “Adventhopping” zwischen Berg und See soll die beiden Erlebnisse miteinander verbinden und wird von der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim – Nockberge organisiert.