Ein sprechender Feenbaum, Wunschschiffchen am See auf die Reise schicken, Bläser, die vom neuen Aussichtsturm im Barbara-Egger-Park weihnachtliche Weisen erklingen lassen – in Millstatt wird heuer die Adventzeit zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Initiiert vom Tourismusverband Millstatt und in Zusammenarbeit mit dem MBN-Tourismusmanagement wurde ein Licht-Weg durch den historischen Ort konzipiert. Der neu gestaltete Rundweg führt über 2,3 Kilometer vom Barbara-Egger-Park durch das Ortszentrum bis zum See. Dezent beleuchtete Bäumchen erhellen den Weg, Hanno Kautz, ein Lichtkünstler, schafft faszinierende Lichtinstallationen bei den Eingangsportalen zum Stift.