Großes Interesse herrschte am Freitag bei der Eröffnung des Mallnitzer Bergadvents. Ein Projekt, das sich nach eineinhalb Jahren Planung endlich der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Bei der Begrüßung am Bahnhof konnte die Obfrau des Tourismusverbandes (TVB) Mallnitz, Regina Sterz, neben Bürgermeister Günther Novak auch viele Politiker und Wirtschaftstreibende begrüßen. Darunter waren Landesrätin Sara Schaar, Landesrat Sebastian Schuschnig, Nationalpark-Direktorin Barbara Pucker, TVB-Chefin Gerhild Hartweger sowie Gunther und Birgit Marwieser. Vom Bahnhof ging es entlang des Lichterpfades bei der Bahnhofspromenade zum Adventmarkt am Dorfplatz, wo die Ansprachen stattfanden und die Standler bereits warteten.

Am Freitag wurde der Mallnitzer Bergadvent eröffnet © Gemeinde Mallnitz

Für die Organisation zeichnete Projektleiterin Carmen Gfrerer verantwortlich. Die Finanzierung erfolgte durch die Gemeinden Mallnitz und Obervellach mit großzügiger Unterstützung des Landes Kärnten. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Männergesangsverein Mallnitz und dem Christkönigschor – beide unter der Leitung von Georg Brucker – sowie von der Trachtenkapelle Mallnitz unter der Leitung von Josef Striednig. Der Adventweg öffnet jeweils freitags ab 14 Uhr sowie samstags und sonntags ab 12 Uhr seine Pforten. Mit zahlreichen Stationen für Kinder und Erwachsene lädt der Mallnitz Bergadvent Besucher dazu ein, sich von der festlichen Stimmung verzaubern zu lassen. Mehr Infos finden sie hier.