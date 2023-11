Gut Ding braucht Weile: Mit etwas Verspätung konnte am Donnerstagnachmittag nun endlich der Stadtschlüssel an die Spittaler Faschingsgilde überreicht werden. Bürgermeister Gerhard Köfer hat dafür die Faschingsgilde im Rathaus empfangen und den Schlüssel an das Prinzenpaar Markus Rems (Schalkus der 55.) und Elisabeth Brunner (Elisabeth die Erste) übergeben.

„Der Fasching ist für Spittal eine wichtige Institution mit langer Tradition. Ich wünsche der Gilde und allen Akteuren des Spittaler Faschings eine erfolgreiche und lustige Saison“, betonte Köfer anlässlich der Übergabe, die heuer nicht ganz nach Plan verlief. Sogar von fehlender Wertschätzung war hinter vorgehaltener Hand die Rede. Der Schlüssel hätte nämlich eigentlich traditionell beim Prinz(essin)en-Ball am 11. November übergeben werden sollen, war aber nicht auffindbar beziehungsweise fühlte sich niemand zuständig, diesen zu überreichen. Stattdessen wurde improvisiert und ein Schlüssel aus dem Museum für Volkskultur ausgehändigt - mit dem Versprechen, den Originalschlüssel nachzureichen. „Wir sind froh, dass wir endlich regieren können, mit dem Original-Schlüssel können wir bei den Proben für die Faschingssitzung nun noch motivierter an die Sache rangehen“, so Kanzler Peter Schober am Donnerstag nach der Verleihung.