Ludwig’s Dixieland Jazzband war noch niemals in New Orleans, aber die musikalischen Darbietungen bei Kurkonzerten, Stadtfesten, Geburtstags- und auch Trauerfeierlichkeiten bringen seit 50 Jahren die Musik aus dem Mississippi-Gebiet zu uns. Sieben Hobby-Musiker gründeten 1973 in einem Oberkärntner Gasthaus die Band. Über die Jahre wurde der Stil ausgefeilter, das Repertoire erweitert, die Ansprüche an die Arrangements gesteigert und mittlerweile reicht das Programm von traditionellem New-Orleans-Jazz über Blues und Swing bis hin zu rockigen Stücken. Diese Errungenschaften mussten gefeiert werden und das nicht zu knapp.

Weit über 100 Besucher feierten gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern im Rahmen der Spittaler Kulturinitiative Musicorum, in der Arena des Porciagymnasiums, die immer noch vorhandene Lust am Musizieren. Musikalisch mit dabei waren: Gabriele Kari, Adolf Sagmeister, Harald Bernsteiner, Horst Steinlechner, Gregor Müller, Christian Pucher, Michael Samitz, Heimo Staudacher, Herbert Moser, Manfred Maier, Josef Mikula, Ernst Marinelli und Fred Vornehm.