War Eva Faschaunerin eine Giftmischerin oder wurde sie zu Unrecht gefoltert und hingerichtet? Die aus Malta Stammende war vor 250 Jahren die letzte Verdächtige, die in Österreich unter Folter verhört und in Gmünd hingerichtet wurde. Alexandra Rudiferia, Obfrau des „Vereins Offen für Kultur“, Heidi Penker, Obfrau der Kulturinitiative Gmünd, und Theresa Sima lasen eindringliche Texte aus den originalen Gerichtsakten, dem Roman von Maria Steurer sowie Gedichte der Schriftstellerin Jo Schulz-Vobach. Der zur Faschaunerin geschaffene Bilderzyklus von Ernesto Marchesini unterstrich die Gedichte, der Künstler reiste eigens aus Venedig an.

Zum Abschluss las Elisabeth Faller einen selbst verfassten, berührenden Brief an Eva vor: „Dass wir sie nicht vergessen haben. Ja, das Schicksal der Faschaunerin rührt zu Tränen und wirft die Frage auf, wie wir in unserer heutigen Gesellschaft mit Menschen umgehen, die vielleicht anders sind, die missverstanden werden.“

Die Protagonisten des Abends: Lydia Hopfgartner, Eva Maria Egarter, Theresia Sima, Alexandra Glawischnig Rudiferia, Heidemarie Penker, Elisabeth Faller und die vier Mitglieder des Liesertaler Saitenquartetts © Kk/walter Auer

Stimmungsvoll umrahmt wurde der Gedenkabend vom Liesertaler Saitenquartett unter der Leitung von Barbara Weber. Mitten ins Herz traf die Stimme von Eva Maria Egarter, die von Lydia Hopfgartner an der Gitarre begleitet wurde. Nicht nur Bürgermeister Josef Jury war begeistert und freute sich über die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer – diese zollten der gelungenen Veranstaltung mit Standing Ovations Beifall.