Die Flusslandschaften Amerikas haben sich die fünf Amicartis-Damen für die Lesung im Spittl vorgenommen. Und so entführten Anja Clementi und Erik Jan Rippmann das Publikum gedanklich an die Ufer von Missisippi, Rio Yuno oder Rio Magdalena in Texten von José Maria Marquez, Jesmyn Ward oder Juan Bosch. Dazu bot das Duo Saxolution mit Wolfram Dullnig und Clemens Herzog einfühlsam Instrumentalmusik aus Amerika sowie passende Gesangseinlagen.