Bislang unbekannte Täter kontaktierten am Mittwoch einen 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal via Telefon und teilten diesem in englischer Sprache mit, dass das Konto eines Onlineversandhändlers des 20-Jährigen gehackt worden sei und Gefahr bestehe, dass ihm Geld abgebucht werde. Um dies zu verhindern, solle er unter Anleitung der unbekannten Täter zwei Konten für Kryptowährung erstellen.

Der 20-jährige Mann werde mehrere Benachrichtigungen auf seine Bank-App bekommen und solle diese bestätigen. Dieser kommt der Anleitung sowie Aufforderung nach und genehmigt mehrere Transaktionen. Mit diesem Geld wurden Kryptowährungen gekauft und an die unbekannten Täter übermittelt. Danach brach der Kontakt zu den Tätern ab. Dem Mann entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.