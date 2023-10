Nach der Ernennung zum Altbürgermeister, seine Amtszeit dauerte von 1997 bis 2021, kann sich Franz Zlöbl, der in der Gemeinde Rangersdorf jahrzehntelang für das Wohlergehen und die Zufriedenheit der Bürger und Bürgerinnen sorgte, über eine weitere Auszeichnung freuen. Im Rahmen einer Ehrenbürgerfeier am Nationalfeiertag wurde er für seine Verdienste zugunsten der Gemeinde und seinen Beitrag für ein harmonisches Miteinander ausgezeichnet. „Die Ehrenbürgerschaft ist eine Auszeichnung, die nicht leichtfertig vergeben wird. Sie steht für außergewöhnliche Verdienste, die über das normale Maß hinausgehen und die das Gemeinwohl nachhaltig beeinflusst haben“, sagt Bürgermeister Josef Kerschbaumer in seiner Auftaktrede.