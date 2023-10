Jene zwei "Break Dance"-Betreiber, die sich heuer erstmals ein Gäste-Duell am St. Veiter Wiesenmarkt lieferten, haben sich jetzt anscheinend auch vor dem Wolfsberger Kolomonimarkt "duelliert". Das "Break Dance" der Firma Rüdiger, das bisher am Markt vertreten gewesen ist, muss jetzt seinen Platz nach dem Besitzerwechsel abgeben. Neuer Besitzer ist Trampolinproduzent Gert Kaltschütz aus St. Veit, der hunderttausend Euro in den Kauf investierte. Von den Veranstaltern, den Wolfsberger Stadtwerken, erhielt er aber überraschenderweise eine Absage.