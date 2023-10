In der Backstube der Süßwarenerzeugung und Lebzelterei Lukic in St. Andrä werden das ganze Jahr über Lebkuchen, Kokosbusserl, Kokoskuppeln, arabischer und türkischer Honig, gebrannte Nüsse, Mandeln & Co. in Handarbeit hergestellt. Vor allem bei den Märkten – wie jetzt beim Kolomonimarkt vom 13. bis 16. Oktober – haben die Lavanttaler Süßwaren wieder Hochsaison. Zu finden ist der zuckersüße Stand gegenüber der Eventhalle am Marktgelände in Kleinedling.

Das Handwerk von Familie Lukic hat bereits lange Tradition: Und so wurde der Familienbetrieb beim Schönsonntagmarkt im Juni von der Stadt Wolfsberg für die "40-jährige Marktversüßung in bester heimischer Qualität" ausgezeichnet. Eine Besonderheit der Familie sind die sogenannten Prominzen: rote und weiße Zuckerl mit Pfefferminzgeschmack, auf die Familie Lukic sogar ein Patent hat.

Betrieb 1992 übernommen

Wenn Märkte anstehen, werden auch Schaumrollen und Schaumbecher in den Produktionsräumlichkeiten in der Römerstraße in St. Andrä produziert. Dort erhält man die süßen Versuchungen im Fabriksverkauf übrigens das ganze Jahr über. "Hauptprodukt der Süßwarenerzeugung Lukic sind die Kokoskuppeln", sagt Anton Lukic junior, der den Betrieb mit seinem Bruder Christoph 1992 von Vater Anton Lukic senior übernommen hat, der nach wie vor mithilft. Das Brüder-Paar wird in der Backstube und im Verkauf tatkräftig von Schwester Christine Lessiak unterstützt.