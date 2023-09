Der Countdown läuft. Bald geht der 432. Kolomonimarkt am Marktgelände in Kleinedling vom 13. bis 16. Oktober über die Bühne. "Je nach Wetterverhältnisse rechnen wir mit rund 60.000 Besucherinnen und Besuchern", berichtet Marktleiterin Andrea Primus. Das Programm ist vielfältig. An vier Tagen werden 200 Schausteller und Fieranten sowie eine Reihe von Gastrobetrieben die Besucher mit Unterhaltung und Kulinarik versorgen. Auch Fahrgeräte wie den "Schweinchenzug", das "Tagada" oder das "Break Dance" wird es wieder geben.