Sandsäcke und Feuerwehreinsatzfahrzeuge prägen derzeit das Ortsbild der Marktgemeinde St. Paul im Lavanttal. Die vergangenen Stunden sind den Anrainern noch anzusehen. „Es ist das dritte Mal im 60-jährigen Bestehen unserer Firma, dass wir von einem Hochwasser getroffen werden“, sagt Christian Selles im Nieselregen. Er führt das Installationsunternehmen Zernig an der Hauptstraße. So schwer wie in diesem Jahr wäre es aber noch nie gewesen.