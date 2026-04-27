Nachdem Anfang März infolge eines Störfalls große Mengen Abwasser der Papierfabrik Mondi-Frantschach über die dadurch überlastete Kläranlage Mettersdorf bei St. Andrä in die Lavant gelangten, starben auf einer Flussstrecke von 16 Kilometern bis zu 99,9 Prozent der Fische: eine beispiellose Umweltkatastrophe jüngerer Zeit. Die unmittelbar Geschädigten bereiten derzeit mit ihrem Anwalt unter Einbindung von Experten und Behörden einen Maßnahmenkatalog für den Verursacher vor. Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt.

Staatsanwalt Markus Kitz © KK/Medienstelle Staatsanwaltschaft Klagenfurt

„Wir ermitteln gegen den Verband Mondi Frantschach GmbH und gegen einen bekannten Täter wegen § 181 StGB (fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt), wobei beim Verband zusätzlich § 3 VbVG zur Anwendung gelangt“, informiert Markus Kitz, Erster Staatsanwalt und Leiter der Medienstelle der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Die Anzeige sei von der Polizeiinspektion Wolfsberg ausgegangen.

Bis zu zwei Jahre Haft

Zur Erklärung: Der „bekannte Täter“ steht im Gegensatz zu Ermittlungsverfahren „gegen unbekannte Täter“ und meint eine natürliche Person, die hier zur Verantwortung gezogen werden soll, also einen Verantwortlichen innerhalb des Verbands. Mehr gibt Kitz allerdings nicht preis. Der Tatbestand der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt besagt: „Wer fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag eine der im § 180 (vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt, Anmerkung der Redaktion) mit Strafe bedrohten Handlungen begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.“

Und weiter: „Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft bewirkt oder ein Beseitigungsaufwand oder sonst ein Schaden an einer fremden Sache...., der 50.000 Euro übersteigt, herbeigeführt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.“ Angesichts des augenscheinlichen Ausmaßes der Katastrophe scheinen diese Kriterien erfüllt, was die Justiz nun klären muss.

Ursprung der Katastrophe: Das Mondi-Werk in Frantschach-St. Gertraud © KK/Mondi

Der außerdem angewandte § 3 VbVG bezieht sich auf das Verbandsverantwortlichkeitsgesetz. So drohe dem Verband Mondi Frantschach GmbH laut Kitz zusätzlich zu den obigen Konsequenzen eine Verbandsgeldbuße. Denn: „Die Verantwortlichkeit eines Verbandes für eine Tat und die Strafbarkeit von Entscheidungsträgern oder Mitarbeitern wegen derselben Tat schließen einander nicht aus“, so der Gesetzeswortlaut.

Massiver Schaden

Die Abteilung 8 des Landes Kärnten ließ die Untere Lavant zwischen St. Andrä und Lavamünd befischen. Die Auswertung bestätigte „ein erhebliches Fischsterben“. Insgesamt wurden an sechs Untersuchungsstellen biologische Beweissicherungen durchgeführt, inklusive einer Referenzstelle 800 Meter flussauf der Einleitung. Dort wurden rund 24.600 Fische pro Hektar und eine Biomasse von 184 Kilogramm festgestellt. Zehn Arten fand man dort. Der Altarm unterhalb der Einleitung hingegen wies nur 25 – also fast 1000 Mal oder um 99,9 Prozent weniger – Fische und nur rund 0,3 Kilogramm Biomasse pro Hektar auf. Eine einzige Art wurde gefangen.

Erstickt: Vertreter von vier Fischarten liegen hier (Aitel, Koppe, Barbe, Schneider) © Verein Raubaum

Selbst beim Pegel Krottendorf, 12,8 Kilometer flussab der Einleitung, wurden nur sieben Fische aus drei Arten nachgewiesen. Umgerechnet auf den Hektar bedeutet das 140 Individuen und 0,4 Kilogramm Biomasse pro Hektar, deutlich weniger als im Oktober des Vorjahres mit 3200 Individuuen und 21 Kilogramm.

Emanuel Schwabe vom Verein Raubaum setzt sich seit Jahren für den Wildfischbestand in der Unteren Lavant ein © KK/Privat

Doch nicht nur die Masse ist ausschlaggebend. „Vom Aussterben bedrohte Fischarten fanden in der Unteren Lavant eines ihrer letzten Refugien“, weiß Emanuel Schwabe vom Verein Raubaum, welcher gemeinsam mit dem fischereiberechtigten Stift St. Paul seit fünf Jahren daran arbeitet, den Wildfischbestand zu stärken – Bemühungen, die jäh zunichte gemacht wurden. So ging vom Semling – die Untere Lavant wies die größte Population Österreichs auf – sowie vom Steingreßling, ein Bodenfisch mit Schlüsselvorkommen in diesem Gewässer, bei der Befischung des betroffenen Flussabschnitts kein einziges Exemplar ins Netz.

Mondi-Geschäftsführer Gottfried Joham © Markus Traussnig

Gottfried Joham, Geschäftsführer der Mondi-Frantschach, sagte nach der Katastrophe im Interview: „Dass ich den Vorfall bedauere – von Herzen bedauere – ist klar. Es ist passiert, und wir werden Maßnahmen setzen, dass es nicht mehr passiert, weil uns das ganz, ganz wichtig ist.“ Auch Maßnahmen zur „Wiederherstellung des ökologischen Systems“ stellte er in Aussicht.