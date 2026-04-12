Mit der am 11. April 2026 zu Ende gegangenen Artemis-2-Mission wurde ein historischer Meilenstein gesetzt: Erstmals seit 1972 näherten sich wieder Menschen dem Mond. Die drei Astronauten und eine Astronautin erreichten eine größere Distanz zur Erde als je zuvor ein Mensch. Damit haben sie die Grenzen der bemannten Raumfahrt neu definiert. Diese Entwicklung knüpft an eine lange Geschichte menschlicher Mondforschung an, deren Anfänge weit vor dem Raumfahrtzeitalter liegen. Ein Teil dieser Geschichte wurde im Lavanttal geschrieben.

Als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat, sprach er die berühmten Worte: „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.“ In den Jahren 1969 bis 1972 folgten ihm im Rahmen der Apollo-Missionen insgesamt zwölf Menschen auf den Mond. Heute bereitet das Artemis-Mondprogramm weitere Missionen vor, die erneut Menschen auf den Erdtrabanten bringen sollen.

Für die Himmelsbeobachter der Frühzeit von der Antike bis zu Nikolaus Kopernikus, der als erster Astronom der Neuzeit und Vater der modernen Astronomie gilt, war dies noch undenkbar. Damals blieb nur der Blick von der Erde aus – und trotzdem legten diese Forscher die Grundlagen, die Jahrhunderte später entscheidend für die Erforschung des Mondes wurden. Einer dieser bedeutenden Astronomen war Johann Tobias Bürg.

Portrait von Johann Tobias Bürg © Johann Tobias Bürg, Wikimedia Commons, Public Domain

Er wurde 1766 in Wien geboren. Schon früh zeigte sich sein Interesse für die Bewegungen der Himmelskörper. Er wollte sie nicht nur beobachten, sondern auch präzise berechnen. Seine Ausbildung führte ihn an die Sternwarte in Gotha, wo er unter Franz Xaver von Zach arbeitete. Dort war er als Assistent tätig, unterstützte den leitenden Astronomen, führte eigenständig Beobachtungen und Berechnungen durch und übernahm organisatorische Aufgaben. Diese praktischen Erfahrungen legten den Grundstein für seine späteren Arbeiten.

Berechnung der Mondbewegung

1791 wurde Bürg Professor für Physik am Lyzeum in Klagenfurt. Bereits ein Jahr später wechselte er an die Universitätssternwarte Wien. Dort übernahm er zunächst als Praktikant Verantwortung für die täglichen Beobachtungen der Gestirne und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem der zentralen Forscher der Einrichtung. 1817 übernahm er schließlich die Leitung der Sternwarte. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit lag auf der Berechnung der Mondbewegung. Tausende Einzelbeobachtungen flossen in seine Mondtafeln ein, die für die damalige Zeit als besonders präzise galten und in ganz Europa genutzt wurden.

Für seine Arbeiten erhielt Bürg einen prestigeträchtigen Preis von der Pariser Akademie der Wissenschaften. Zusammen mit dem französischen Astronomen Alexis Bouvard wurde er für die genaueste Berechnung der Mondbahn ausgezeichnet. Seine Tafeln dienten in der frühen Neuzeit zur Navigation und galten lange Zeit als die zuverlässigsten Berechnungen für die Position des Mondes. Bürgs Arbeit war damit nicht nur für die Astronomie, sondern auch für die Seefahrt von entscheidender Bedeutung.

Rückzug nach Wiesenau

1809 erlitt Bürg einen Gehörsturz, der ihn nahezu vollständig taub machte. Statt seine Forschungen aufzugeben, zog er sich auf Schloss Wiesenau im oberen Lavanttal zurück. Dort richtete er im Dachgeschoss ein Observatorium ein und konnte in Ruhe weiterarbeiten.

Schloss Wiesenau, 1688, von Johann Weichard Freiherr von Valvasor © Wikimedia Commons

Im Besitz von Elisabeth Söllner-Fortschnigg und ihrem Ehemann Johann Söllner, ehemals Direktor der Wolfsberger Bleiweiß-Fabrik, entwickelte sich Schloss Wiesenau zu einem Zentrum für Wissenschaft und Kultur. Elisabeth Söllner-Fortschnigg versammelte im Schloss Philosophen, Dichter und Naturwissenschaftler im sogenannten „Wiesenauer Kreis“. Bürg verbrachte dort viele Wochen und Jahre. In der Abgeschiedenheit des Schlosses setzte er seine Mondbeobachtungen fort, während gleichzeitig ein reger Austausch mit anderen Gelehrten stattfand. Wiesenau bot ihm eine Kombination aus Ruhe und intellektuellem Umfeld, die seine Arbeit ideal unterstützte.

Bürgs Vermächtnis

Johannes Tobias Bürg starb 1835 in Wiesenau. Sein wissenschaftliches Werk erlangte europaweit Bekanntheit, hinterließ bedeutende Spuren und ist bis heute von großer Bedeutung. So wurde ein Mondkrater nach ihm benannt, und in der Kirche zum Heiligen Leonhard erinnert noch immer sein Grabstein an ihn.

1. Grabstein von Johann Tobias Bürg in der Leonhardikirche in Bad St. Leonhard © RE Photo

Bürg hat den Mond nie betreten, doch seine wissenschaftlichen Erkenntnisse revolutionierten das Wissen über unseren Erdtrabanten. Seine Mondtafeln und Berechnungen zeigten, dass präzise Beobachtung, Ausdauer und mathematische Genauigkeit selbst unter bescheidenen Bedingungen zu bedeutenden wissenschaftlichen Erfolgen führen können. In einer stillen Dachstube in Wiesenau bereitete ein Astronom den Weg für die Erforschung des Mondes – lange bevor Menschen ihn tatsächlich betraten.