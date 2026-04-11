Wenn man die Türe des Blumenladens „Lazo Silk & Blumen“ in St. Andrä im Lavanttal öffnet, fällt neben den typischen Öffnungszeiten ein besonderer Satz an der Glasscheibe auf: „Hier sind Sie sicher.“ Welche Bedeutung das Wort Sicherheit für die beiden Besitzer des Blumen- und Dekoladens hat, zeigt ihre Lebens- und Liebesgeschichte. Denn das Paar Lajos Csíkos (57) und Zoltan Kiraly (52) lebt erst seit Dezember 2024 im Kärntner St. Andrä, zuvor nannten sie Ungarn ihre Heimat. Doch dass Heimat nicht immer gleich Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeutet, mussten die beiden Männer am eigenen Leib erfahren.

In Ungarn wird die gleichgeschlechtliche Liebe mit einem Verbrechen gleichgesetzt – Queere Menschen (nicht heterosexuell) leben dort in Angst. Die Pride-Parade 2025 in Budapest wurde beispielsweise von der Regierung verboten, fand jedoch mit einer Teilnahme von bis zu 200.000 Menschen statt und war eine der größten Protestaktionen gegen die Regierung unter Viktor Orban. Erst vor wenigen Tagen wurde laut Kiraly im Fernsehen das Wort „Buzi“ verwendet: „Das ist die verletzendste Beleidigung für Homosexuelle – und das im heutigen Europa in eine Live-Sendung.“ (Das unten stehende Video wurde in ungarischer Sprache geführt, da es bei diesem Thema um Emotionen und politische Inhalte geht, die in der Muttersprache besser vermittelt werden können.)

Die erste Heimat für Zoltan Kiraly war die Stadt Klausenburg in Rumänien, wo er geboren wurde. 1992 verließ er seinen Geburtsort mit neuen Hoffnungen und zog in das für ihn freiere Land, Ungarn. Zwar wurde er nicht für seine Homosexualität akzeptiert, zumindest aber nicht rechtlich bestraft, wie es in Rumänien bis 2001 der Fall gewesen wäre.

Mit neuer Hoffnung zog er nach Budapest, wo er seinen Lebenspartner kennenlernte, mit dem er 25 Jahre lang eine Beziehung führte, ehe es das Schicksal anders mit ihnen meinte und dieser verstarb. „Es war ein wiederholtes Trauma in meinem Leben“, sagt Kiraly. Doch wie gut das Schicksal es kurz darauf doch mit ihm meinte, zeigte sich, als er seine zweite, große Liebe Lajos Csíkos kennenlernte. „Er half mir meinen seelischen Schmerz zu überwinden, den Verlust aufzuarbeiten und wieder auf die Beine zu kommen. Er hat mich sozusagen gerettet“, sagt Kiraly voller Dankbarkeit und Liebe.

Im Gegensatz zu Kiraly war das für den heute 57-Jährigen Csíkos seine erste Liebesbeziehung. Denn er wuchs in einem kleinen Ort in Ungarn auf und hielt seine Homosexualität fast 40 Jahre lang geheim. „Nur die Familie und ausgewählte Personen wussten es. Man konnte sich dazu einfach nicht öffentlich äußern“, erzählt Csíkos. Diese Vorsicht und Geheimhaltung zog sich auch dann weiter, als er und Zoltan ein Paar wurden. Auch das Zusammenziehen musste gut überlegt sein. „Solche Beziehungen bringen jede Menge Nachteile mit sich. Es ist einfach unvorstellbar, dass man das verbergen muss, wofür man geboren wurde und wen man liebt“, sagt Csíkos.

Denn ein weiterer Nachteil ist unter anderem jener, wenn ein Partner krank ist und man sich rechtfertigen muss, ihn im Krankenhaus sehen zu dürfen. Genau diese Herausforderung mussten die beiden schmerzlich erfahren, als Kiraly bereits zum dritten Mal am Herzen operiert wurde und beim letzten Mal am Operationstisch wiederbelebt werden musste – und diesen Vorfall nur knapp überlebte. Dieses einschneidende Erlebnis bewegte die beiden abermals zu einem Umdenken. Hinzu kamen auch immer mehr Gesetze, wie das „Propaganda-Gesetz“ von 2021, das Sichtbarkeit von Homosexualität als „schädlich“ für Kinder einstuft und zu einem Klima der Angst führte.

Der Neuanfang in einem anderen Land war kein spontaner, sondern ein fast zweijähriger Prozess. Zwar wurden sie nicht bedroht, was jedoch an der Vorsicht der beiden lag. „Wir haben noch nie an einer Pride teilgenommen. Nicht weil wir konservativ sind und nicht wollten, sondern weil wir uns nicht getraut haben. Es ist schwer zu erklären, dass man im Alltag bei jeder Bewegung, die man macht, aufpassen muss. Denn man kann sehr schnell beschimpft werden oder es kommt zu körperlichen Angriffen“, erklärt das Paar und ergänzt: „Mit jeder neuen Einschränkung wurde unser Glas immer voller, bis wir es nicht mehr ausgehalten haben. Denn in einem Land zu leben, in dem Homosexualität mit Pädophilie gleichgesetzt wird ist einfach unvorstellbar.“

Neuanfang aufgrund politischer Lage

„Wir befanden uns in einem unglaublich erstickenden Umfeld und mussten einfach weg. Ein Neuanfang war nötig.“ Für Kiraly war es bereits der zweite Neuanfang, weshalb er mit mehr Mut den Schritt wagte. „Ohne Lajos an meiner Seite hätte ich das jedoch nicht geschafft“, betont der 52-Jährige. Nachdem die Entscheidung für den Neustart auf Österreich fiel – Lajos Mutter und Schwester leben noch in Ungarn und sind damit nur wenige Autostunden im Notfall entfernt – verkaufte Kiraly sein Unternehmen vor Ort, das er 23 Jahre lang führte. „Wir haben alles Geld, das wir hatten, zusammengekratzt und sind dann im Dezember 2024 nach St. Andrä gezogen“, erzählt das Paar. Im Juni 2025 eröffneten sie ihren Blumenladen, ein Traum, der sie viele Jahre begleitete. Als sie Freunden aus Ungarn davon erzählten, waren die meist sprachlos. „Als schwules Paar in Ungarn ein Geschäft zu eröffnen wäre unvorstellbar.“

Bis es dazu kam, durchliefen beide einen langwierigen Prozess. Geholfen haben dabei verschiedene Anlaufstellen im gesamten Lavanttal, auch die Bürgermeisterin von St. Andrä, Maria Knauder (SPÖ): „Die Problematik war vielseitig, vor allem der bürokratische Akt. Wir haben acht Monate gebraucht, aber vereint mit der Wirtschaftskammer, dem Interkulturellen Zentrum und der Gemeinde haben wir es geschafft.“ Sie selbst beobachtet die Situation in Ungarn kritisch. „Totalitäre Regimes werden mehr. In Ungarn selbst habe ich Bedenken, denn nicht umsonst fliehen zwei Menschen aus ihrem Land, nur weil sie für ihre Art und Weise zu lieben nicht angenommen werden“, betont Knauder.

Trotz allem Erlebten ist dem Paar wichtig zu sagen, dass in Ungarn viele tolerante Menschen leben. Denn vor allem nach dem EU-Beitritt Ungarns 2004 war es durchaus ein „lebbares“ Land: „In den 2000er bis 2010er-Jahren war es dort lebenswert. Man hat sich nicht in das Privatleben anderer eingemischt. Die Menschen werden gegeneinander aufgehetzt. Wir sind nicht das, was unsere Regierung ist.“

Gekrönt soll ihr Neuanfang in Kärnten durch eine Heirat werden, auch wenn Zoltan bereits einen Ring trägt – der Ring für seinen verstorbenen Partner wurde mit einem neuen für Lajos verschmolzen. Eine Standardfrage in Österreich, ob jemand verheiratet ist, hat für schwule Paare in Ungarn eine ganz andere Bedeutung und ist alles andere als gewöhnlich. „Wir wurden kürzlich gefragt, ob wir im Rathaus heiraten wollen. Diese Frage war für uns einfach unvorstellbar und sie heute beantworten zu können ist unglaublich. Für schwule Paare in Ungarn ist das keine Option. Hier haben wir die Hoffnung bekommen und können sie nun mit einem ‚Ja‘ beantworten“, sagen beide. Die Liebe, die sie füreinander haben, spürt man sofort. Auch den Schmerz, aber gleichzeitig die Dankbarkeit hier angekommen zu sein und akzeptiert zu werden. „In Österreich werden wir gefragt wie es uns geht und nicht was wir sind.“

Neue Heimat Kärnten

Kiraly berichtet von Videos, die zeigen, dass die aktuelle Führung im Land auf Korruption und Bestechung zurückgreift. „Den armen Menschen werden rund 25 Euro angeboten, damit sie, nachdem sie in der Wahlkabine ein ‚X‘ für die Partei von Orban angekreuzt haben, ein Selfie mit dem Stimmzettel machen und die Summe erhalten, wenn sie dieses dem Auftraggeber vorzeigen.“ Einer von vielen Gründen, warum Zoltan und Lajos am 12. April nach Ungarn fahren und ihre Wahlstimme abgeben, auch wenn sie dorthin nicht zurückkehren wollen. Denn in Kärnten haben sie ihre neue Heimat gefunden.