Die beiden Filmemacher Alfred Ninaus und Fritz Aigner erkunden in einer „Heimat Österreich“-Neuproduktion das Lavanttal. In der 45-minütigen Dokumentation kommt auch Bäuerin Edith Kienzl vor, die sich dem charakteristischen Dialekt des Lavanttales verschrieben hat. Sie verfasst Gedichtbände in Mundart. Das Lavanttalerische zu erhalten hat sie sich zum Auftrag gemacht, denn „jeds Wårt gibt an Sinn“, wie sie betont.

Auch Mostbauer Willibald Napetschnig kommt vor. Die so zahlreichen Streuobstwiesen und alte Apfelsorten wie die Lavanttaler Banane seien unverzichtbar für ein Wirtschaften im Einklang mit der Natur.

Obstbauer Willibald Napetschnig © ORF/RANFILM

In der abgeschiedenen Sommerau im Norden des Lavanttales hat Raimund Baumgartner seine Bestimmung im Ruhestand gefunden. Er hält die Wegkreuze des einsamen Gebietes in Schuss. Jedes einzelne erzählt eine Geschichte, wie er sagt. Wenn er ein Kreuz mit neuen handgefertigten Dachschindeln aus Holz ausstattet, schreibt sich der rüstige Altbauer auch selbst in diese Geschichte ein, die vom religiösen Befinden der Menschen erzählt.

Das Naturjuwel des Landes ist die Lavant, jener Fluss, dessen Namen die bedeutende Schriftstellerin Christine Lavant bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat. Der Jugendfreund der Literatin Hans Lintschnig erinnert sich an die gemeinsame Zeit und betont die Beziehung, die Christine Lavant zu ihrer Heimat hatte.

Die Expertise des Gewässerökologen Wolfgang Honsig-Erlenburg hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der ökologisch so wichtige südliche Flussabschnitt der Lebensader des Lavanttales – dessen Leben die jüngste Umweltkatastrophe nach einem Störfall bei der Mondi Papierfabrik auf 16 Kilometer fast gänzlich ausradiert wurde – in den vergangenen Jahren erfolgreich teilrenaturiert werden konnte.

Die Klänge des Lavanttales werden im Familienbetrieb Müller in Bad St. Leonhard kreiert. In feinster Handarbeit produzieren die Mitarbeiter von Marcel Müller Harmonikas. Der junge Firmenchef hat seine zweite Leidenschaft – den Motorsport – aufgegeben, um sich auf die Unterstützung von Musikern in der Region, aber auch darüber hinaus, zu konzentrieren. Es sind die Geschichten der Einheimischen, die das Leben im Lavanttal zeigen.