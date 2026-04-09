„Jeder jammert, dass alles teurer wird, aber das Lachen, das kostet nichts!“ Die Mundartdichterin Edith Kienzl (65) lädt am 12. April 2026 im Gasthof Stoff in St. Margarethen zur Präsentation ihres neuen Gedichtbandes „Låchn kostet nix“ ein.

In ihren neuen Gedichten nimmt sie erneut auf humorvolle Weise Bezug auf Personen und Ereignisse aus dem Lavanttal. Ihre Inspiration schöpft sie vor allem aus dem Alltag. „Mir ist es wichtig, dass die Leute etwas zum Lachen haben“, so Kienzl. Die Leidenschaft für das Schreiben entdeckte sie schon früh: „Deutsch war bereits in der Schule mein Lieblingsfach. Das Reimen hat mir besonders Spaß gemacht. Mit 25 habe ich dann angefangen, zu schreiben, 2002 erschien schließlich mein erster Gedichtband.“

Inzwischen sind es bereits sechs Bände. „Die Hochsprache schafft nicht, was die Mundart in kurzen und prägnanten Wörtern aussagen kann“, erklärt Kienzl. Zu ihren Lieblingsdialektwörtern zählen „Osach“ (weites Gefäß), „Schårbl“ (Maulwurf) und „Dauchigroasta“ (Auslandslavanttaler, Fortgereiste). Privat lebt Kienzl in Obergösel. Bis zu ihrer Pension war sie Landwirtin. Der Hof wurde inzwischen an die nächste Generation übergeben. „Ab und zu helfe ich noch am Hof mit“, erzählt Kienzl, die drei Söhne und zwei Enkelkinder hat.