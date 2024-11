Hochkarätig besetzt ist die karitative Veranstaltung des „Rotaryclub“ Wolfsberg und Edgar Unterkirchner am Freitag, dem 29. November, in der „artBox“ in Frantschach. Unter dem Titel „Sänger – Maler – Klangpoeten“ wird der Liedermacher Simon Stadler gemeinsam mit Saxofonist Edgar Unterkirchner Lieder und Texte von Udo Jürgens zum Besten geben. Begleitet werden sie von Hannah Senfter an der Harfe. Der Kärntner Maler Manfred Bockelmann spricht über sein künstlerisches Schaffen und wird persönliche Geschichten und Erlebnisse von seinem Bruder Udo Jürgens erzählen. Der Reinerlös wird für die Aus- und Weiterbildung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien verwendet.