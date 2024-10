Der 26-Jährige Florian Feichtinger hat sich gleich nach seiner Lehre im Tischlereibetrieb Hauptmann in Wolfsberg im Juli 2020 in die Selbständigkeit gewagt. Vier Jahre lang führte er den Betrieb in einem Pachtverhältnis, bis er im Jänner 2024 den Tischlereibetrieb Penz kaufte und eine GmbH gründete. Mittlerweile beschäftigt er acht Mitarbeiter. Drei Tischler hat er von seinem Vorgänger übernommen, fünf sind im Laufe dieses Jahres hinzugekommen. „Die Gründung in Pandemiezeiten war herausfordernd, ich war ganz auf mich gestellt“, erinnert er sich. Die größte Hürde bei der Selbständigkeit sei aber, geeignetes Personal zu finden. „Über einen Mangel an Aufträgen kann ich mich nicht beklagen“, so Feichtinger, der bis Graz und Klagenfurt tätig ist.